WWE | Si pensa già all’avversario di Cody Rhodes per WrestleMania 41

(Di martedì 10 settembre 2024) La WWE ha già in mente dei piani per, attuale WWE Champion, in vista di41. Ovviamente mancano ancora diversi mesi all’evento che si terrà a Las Vegas e ci sono diverse incognite dietro l’angolo, ma la compagnia sta giàndo a programmare lo show più importante dell’anno. L’avversario dell’American Nightmare, secondo alcune fonti, dovrebbe essere The Rock. Stando a quanto dichiarato al Dirty Sheets Podcast, Billi Bhatti ha confermato che la WWE sarebbe decisa a puntare suvs. Rock per il Grandaddy of Them All:“Al momento,e The Rock è ancora il piano per. Ora, le persone potrebbero essere un po’ ‘tiepide’ verso il regno di, ma i piani non cambiano seguendo le opinioni e i social media. I piani cambiano seguendo la metrica e il mercato e i ratings, adesso, sono positivi.”