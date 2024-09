Vicenzaoro giù il sipario | Siamo oltre le aspettative

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 10 settembre 2024) Ancora qualche ora poi i riflettori si spegneranno sull’edizione numero settanta dil’appuntamento che ha visto protagonisti 1.200 espositori Tra le eccellenze in fiera, sono state 198 le aziende provenienti dalla Toscana capitanate dal distretto di Arezzo, che contava 170 aziende. Presente Giordana Giordini, presidente degli orafi di Confindustria Toscana del Sud e della Consulta orafa aretina. Giordini, che edizione è stata? "E stata una fiera al di sopra delleper il numero di buyer presenti e per gli ordini eseguiti. Piazza di business per gli operatori di settore da tutto il mondo,ha ospitato450 buyer provenienti da 60 paesi". Eravate partiti con tante preoccupazioni "Con mille preoccupazioni. Tutto il nostro lavoro e il nostro ottimismo cozzava, e in parte lo fa ancora, con una serie di fattori.