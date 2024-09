Via da Ballando con le Stelle va ad Amici Il volto top del programma di Milly Carlucci si prende il posto di Raimondo Todaro

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 10 settembre 2024) Dacon leaddi Maria De Filippi? La voce si sta facendo sempre più concreta, a maggior ragione dopo la lista ufficiale dei protagonisti dell’edizione in partenza dello show di. Questa è una certezza: lui non c’è. Da poche ore, infatti, la padrona di casa ha annunciato sui social la lista di tutti i maestri che scenderanno in pista il sabato sera di Rai 1. A far parte del cast ci saranno ben sei nuovi ballerini professionisti, tutti anticipati: Giovanni Pernice, Nikita Perotti, Carlo Aiola, Sophia Berto, Erica Martinelli e Rebecca Gabrielli. Sappiamo già che tra i veterani Lucrezia Lando non ci sarà. Ha deciso di lasciare per dedicarsi a un progetto tutto suo, lo ha detto lei stessa sui social. Ma non ci sarà anche Samuel Peron. Leggi anche: “Come mamma e papà”.