Un posto al sole trama 10 settembre 2024 | la strategia di Samuel

(Di martedì 10 settembre 2024)Piccirillo continuerà a soffrire per Micaela Cirillo ad Unal, come si evince dalladella puntata della soap opera partenopea in onda martedì 10. I due innamorati, poco prima delle vacanze estive, hanno avuto una discussione a proposito del futuro della loro relazione., in particolare, ha spiegato alla gemella di desiderare un rapporto più serio con lei e l'ha messa di fronte ad una decisione definitiva. A quel punto, Micaela, messa alle strette dalle richieste dello chef, ha preferito troncare il loro legame ed è partita per Mykonos con sua madre. In seguito, la ragazza non è più tornata a Napoli e questo ha suscitato la preoccupazione di, il quale si struggerà al pensiero della fine della sua storia con Micaela e penserà ad un piano per costringerla a tornare.