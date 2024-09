Tromba d’aria sui bagni della Versilia danni in uno su due Patini spezzati come grissini a soqquadro il bar del Twiga

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 10 settembre 2024) Marina di Pietrasanta (Lucca), 10 settembre 2024 -in due, tende e ombrelloni volati a decine di metri di distanza, zone bar degli stabilimenti balneari messe adalla furia di Eolo. Molto meglio a Pietrasanta, a parte grosse infiltrazioni d’acqua dal tetto del centro terapeutico “La Rocca“, con gli operai subito al lavoro per scongiurare l’inagibilità di alcuni locali. Il territorio si lecca le ferite e fa i conti con la fortissima ondata di maltempo che ha creato disagi in molti punti, dal centro all’entroterra fino alla costa. Le prime emergenze, vedi le piante cadute sull’Aurelia in zona Portone, in via Marella, via Fiumetto e via Padule, erano già state risolte domenica stessa. Ma ieri mattina, all’indomani del fortunale, gli stabilimenti balneari si sono svegliati con la consapevolezza di doversi rimboccare le maniche.