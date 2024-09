Tre furti in una sola notte Svaligiati locali e ristoranti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 10 settembre 2024) Tre, tutti in centro storico e nella stessa. È quanto successo nellatra sabato e domenica scorsi, tra le vie Augusto Righi, Marsala e Malcontenti. A essere identificati e successivamente denunciati con l’accusa di furto aggravato e ricettazione sono due uomini, un trentenne polacco e un venticinquenne originario della Guinea. Ma facciamo un passo indietro. Il primo intervento della polizia avviene intorno alle 5, quando una volante è intervenuta in una trattoria di via Righi a seguito della segnalazione di un furto. Quando gli agenti sono arrivati sul posto, la porta d’ingresso era danneggiata e il locale pieno di fumo a causa dell’attivazione del sistema nebbiogeno antifurto.