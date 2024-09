Stellantis il primo sciopero di Fca Security | Una vera dismissione pur di ridurre i costi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 10 settembre 2024) Per la prima volta nella storia, scioperano i lavoratori di Fcache si occupano della vigilanza negli stabilimenti del gruppo. A incrociare le braccia sono stati i lavoratori del sito di Caivano, nel Napoletano: “I motivi sono relativi alla forte discriminazione che stanno subendo”, spiega il responsabile automotive Fiom Napoli, Mario Di Costanzo. “La direzione aziendale – precisa Di Costanzo – sta procedendo ad unae propriaa causa delle politiche di riduzione deiindicate dae non sappiamo alla fine degli ammortizzatori sociali cosa accadrà ”. Già in cassa integrazione, i dipendenti di Fcavedranno esaurirsi cassa integrazione e contratti di solidarietà alla fine dell’anno.