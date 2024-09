Stati Generali della Space Economy AI politiche europee e nuove sfide per l’Italia

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 10 settembre 2024) Delineare il futuro del settore spaziale in Italia, coinvolgendo governo, industria e istituzioni-chiave. È questo l’obiettivodue giorni degli, un evento promosso dall’Intergruppo parlamentare per la(Ipse) che si terrà l’11 settembre a Torino e il 12 settembre a Milano, con la partecipazione di tante agenzie e aziende leader tra cui Asi, Leonardo, Thales Alenia, Argotec e Telespazio. Come anticipato a luglio ad Airpress da Andrea Mascaretti, presidente dell’Ipse e promotore dell’iniziativa, “il settore spaziale attraversa una profonda trasformazione e un’industrializzazione globale”. Per questo motivo, durante l’evento, si discuteranno leopportunitàNew, con attenzione alle partnership pubblico-private, all’innovazione tecnologica e alla sicurezza spaziale.