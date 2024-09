Spider-Man 4 ha un regista e ha già lavorato nel MCU

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di martedì 10 settembre 2024) Destin Daniel Cretton,di Shang Chi, sarebbe in trattative per dirigere il quarto film MCU dedicato aman con Tom Holland: lo afferma The Hollywood Reporter, citando fonti interne a Sony, secondo le quali, peraltro, questo impegno, se confermato, implicherebbe lo slittamento indefinito della produzione del sequel dedicato proprio a Shang Chi, sempre affidato a Cretton. Al momento, naturalmente, come riporta anche Variety, non si hanno conferme ulteriori su questo chiacchieratissimo progetto, cui nel corso dei mesi, sono stati accostati, con più o meno fondamento, nomi del calibro di Sam Raimi.