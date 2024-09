Ronzulli Forza Italia | L’Ue riparta da Draghi Confermati i tagli a Irpef e cuneo fiscale

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 10 settembre 2024) Roma, 10 settembre 2024 – Partiamo dal Rapporto: è una sveglia per la vecchia Europa? LICIAFI “Il rapporto sulla competitività presentato ieri da Marioè positivo perché ha un obiettivo: mettere una pietra tombale sugli anni di furia ideologica di quell’Unione europea che è uscita sconfitta alle ultime elezioni – avvisa Licia, vicepresidente del Senato e dirigente di spicco di–. Con questo documento si torna al pragmatismo e si toglie la patina di ruggine che ha reso l’Europa nemica dei cittadini”. Toccherà a Ursula von der Leyen tenerne conto. “Certo, l’importante è che il rapporto non resti lettera morta, ma serva da monito alla prossima Commissione Ue per non restare impigliata nella logica dei burocrati di Bruxelles: von der Leyen deve farne tesoro”.