Questo vuol dire voler bene alla propria moglie Mara Venier anche Nicola Carraro sotto i ferri | foto

(Di martedì 10 settembre 2024) È pronta al ritorno in televisione con la sua Domenica In manon ha avuto proprio un’estate spensierata. Proprio nelle ultime ore la ‘zia’ d’Italia ha raccontato al Corriere il calvario del problema all’occhio che ha rovinato il suo umore. Solo pochi giorni fa, infatti, si èpostaterza operazione all’occhio, ma ad attenderla ci sono altri due interventi. Insomma, non è finita. La strada è ancora lunga. Cosa le è successo? Un’improvvisa emorragiaretina dell’occhio destro l’ha costretta a correre. “Un lunedì sera guardando la tv mi sono resa conto che vedevo solo metà televisore, ho chiuso l’occhio sinistro e mi sono accorta che non vedevo niente: tutto scuro, tutto nero. La mattina dopo ero già in sala operatoria”, le parole di