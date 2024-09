Quali sono i sintomi per riconoscere una carenza da acido folico?

Leggi tutta la notizia su amica

(Di martedì 10 settembre 2024) L’è essenziale per il funzionamento del sistema nervoso e per il midollo osseo. Per questo motivo, unadi folati è una condizione che può avere un impatto significativo sulla salute umana.basso:diversi ma i più comuni: anemia megaloblastica, problemi neurologici come depressione o confusione mentale, disturbi gastrointestinali come diarrea o stomatite, comparsa di ulcere e lesioni cutanee (in particolare sulla bocca e sulla lingua) e problemi durante la gravidanza. Ladi folati può verificarsi se una persona non assume abbastanza verdure a foglia verde, legumi e cereali fortificati. Oppure condizioni mediche come la celiachia posinterferire con l’assorbimento.