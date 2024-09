PS5 Pro con Lettore Disco e Supporto Verticale | Il Costo Sale a 950€

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di martedì 10 settembre 2024) Sony ha ufficialmente annunciato il lancio della PS5 Pro, la versione potenziata della console di ultima generazione. Tuttavia, la PS5 Pro sarà disponibile esclusivamente in versione digitale, senzaBlu-ray integrato, che potrà essere acquistato separatamente come accessorio. Questa decisione di puntare sul digitale riflette una tendenza crescente nel mercato, ma potrebbe non essere ben accolta da molti giocatori che preferiscono ancora le console conottico integrato. La scelta di offrire solo la versione digitale posiziona la PS5 Pro come un prodotto di nicchia, indirizzato a un pubblico di appassionati disposti a fare un investimento significativo.