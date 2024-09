Procreazione assistita Corte deciderà su accesso a donne single

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 10 settembre 2024) Dopo 9 anni dall'ultimo intervento di incostituzionalità, lacostituzionale tornerà a esprimersi sulla legge 40 del 2004 'Norme in materia dimedicalmente(Pma)', in particolare sull'articolo 5 che prevede il divieto dialle tecniche da parte di persone. Lo rende noto l'Associazione Luca Coscioni. Il Tribunale di Firenze ha, infatti, sollevato la questione di legittimità costituzionale nell'ambito di un procedimento portato avanti da Evita, una donna40enne di Torino, che aveva richiesto di poter accedere alla Pma in un centro di fecondazionein Toscana. La donna èdal team legale dell'Associazione Coscioni, coordinato da Filomena Gallo, avvocata e segretaria nazionale dell'associazione.