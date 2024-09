Paura e tensione domenica in piazza Giotto | Un senzatetto ha tentato di picchiarmi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 10 settembre 2024) "Un senza tetto mi si è avvicinato minaccioso. E’ stato un attimo, me lo sono trovato viso a viso, mi voleva picchiare. Le suore e le persone presenti mi hanno difeso". Succedevaalle 11.30, davanti alla chiesa del Sacro Cuore, in. Vittima della tentata aggressione Nicola Treghini, un ragazzone di 32 anni, conosciuto da tutti nel quartiere, soprattutto da chi frequenta la chiesa, Nicola infatti ogni giorno aiuta il parroco don Basilio. Anche quel giorno Nicola stava uscendo dal Sacro Cuore, fuori, sul sagrato come ogni sabato e, c’era un senza tetto. "Altre volte mi aveva offeso. Parole che mi sono rimate dentro e mi hanno ferito" continua Nicola. Quel giorno, "Senza che gli dicessi niente, si è alzato e mi è arrivato al volto. Io mi sono allontanato, lui ha cercato di venirmi dietro. E’ stato fermato. Poi ho chiamato la polizia.