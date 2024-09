Ottimo vino per il mercato La stagione è partita bene | L’uva è sana e di qualità

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 10 settembre 2024) Un’ottima annata. "La vendemmia alle porte si prospetta buona nella quantità e ottima nella, visto l’andamento stagionale diametralmente opposto a quello dello scorso anno – esordisce il presidente di Coldiretti Macerata Francesco Fucili –. Le nostre aziende potranno produrreda mettere sul, considerando che da qualche mese alcune di loro, soprattutto le più piccole, hanno esaurito le scorte. Dobbiamo continuare a valorizzare questo settore, importantissimo per il nostro territorio, anche con attività legate all’enoturismo". Ha iniziato a vendemmiare mercoledì, Fabio Marchionni dell’azienda agricola Collestefano di Castelraimondo, con le basi spumante del Verdicchio. Poi sarà la volta delfermo. Si viaggia su sette giorni di anticipo per il clima: l’estate è stata calda, così come l’inizio primavera.