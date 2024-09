Nuovi iPhone 16 | specifiche innovazioni e prezzi

Leggi tutta la notizia su pantareinews

(Di martedì 10 settembre 2024) Apple ha svelato la nuova generazione di smartphone:16/Plus e16 Pro/Pro Max, conche puntano a ridefinire l’esperienza d’uso. Il design raffinato e le nuove funzionalità, come il Controllo fotocamera per scatti e video professionali, e l’inclusione del chip A18, rendono questi modelli estremamente potenti. Inoltre, il display migliorato e una maggiore autonomia completano l’offerta. Preordini già disponibili, con il lancio ufficiale fissato per il 20 settembre 2024. Recensione15 Pro Max: USB di tipo C e tasto ‘Azione’16: Apple Intelligence e tasto fotocamera Apple ha presentato i16 e16 Pro, alzando nuovamente l’asticella per il mercato degli smartphone di fascia alta.