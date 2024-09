Nuove Acque spegne 25 candeline Menabuoni | Così evitiamo la siccità Le perdite? Le abbiamo dimezzate

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 10 settembre 2024) "Risorse umane, competenze. E poi programmazione, pianificazione, capacità di anticipare i tempi.permette di dormire sogni tranquilli", parola di Francesca, amministratore delegato dell’ente che quest’anno compie 25 anni di attività. Partiamo da un tema di attualità: la. Un problema che però non attanaglia la nostra provincia, non è un caso "Usciamo da una estate che continua ad infrangere le temperature e quindi a comportare scarsità idrica. In più quando piove, piove male, non permettendo alle falde di ricaricarsi. Problema che da dieci anni non riguarda la nostra provincia, ma non per caso.investito 300milioni di euro dall’inizio della concessione per un grande schema che prende acqua dalle tubature dall’invaso di Montedoglio. Grandi autostrade di acqua potabile e relativi impianti di trattamento.