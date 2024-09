Nocera Inferiore mente sull’alibi di un rapinatore | donna rischia il processo per falsa testimonianza

Leggi tutta la notizia su zon

(Di martedì 10 settembre 2024) Unaè indagata perdopo aver collocato la presenza di un uomo nella sua abitazione in un preciso orario e giorno, mentre lo stesso aveva già confessato di aver commesso una rapina in un autogrill nello stesso periodo. La vicenda risale a un paio di anni fa e ora lail. L’accusa diL’indagata ha ricevuto un avviso di garanzia con l’accusa di aver mentito durante un’udienza in tribunale. Durante la sua, laaveva dichiarato che l’uomo, imputato in un altro, si trovasse a casa con lei, a, in un momento preciso. Tuttavia, in un successivo procedimento, l’uomo confessò di essere stato coinvolto in una rapina a un autogrill durante quel medesimo lasso di tempo.