McTominay fu seguito dal Manchester United aveva un ritardo nella crescita As

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 10 settembre 2024) Scottè arrivato a Napoli pochi giorni fa, dal, club in cui ha trascorso un’intera carriera. Loha salvatocon il sistema “bio banding” As racconta che però gli inizi nel mondo del calcio non sono stati semplici per lui: “Il suo arrivo a Napoli si è definito a poche ore dalla fine del mercato estivo. Loha deciso di venderlo controvoglia, perché il sistema del fair play della Premier League dà maggiori agevolazioni per i calciatori provenienti dalle giovanili. Lo scozzese ha concluso una tappa della sua carriera durata 22 anni in un club che gli ha salvato la carriera quando era bambino.è arrivato alloa soli 5 anni, dopodiché ha giocato in tutte le categorie giovanili e con squadre al di sopra della sua età.