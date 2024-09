Maltempo e polemiche Pioggia lavori fogne | le competenze troppe E la politica litiga

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 10 settembre 2024) La rete fognaria non ha retto a quei 94 millimetri dicaduti dalle 14 alle 24 in città, fino a toccare punte di oltre 100 millimetri nei comuni della provincia (vedi Montemurlo). Come pure le caditoie ostruite da foglie, detriti ancora della passata alluvione, hanno dato la spinta finale affinché il sistema andasse al collasso. Il climate change non può essere più ignorato, anche quando si mette mano al miglioramento della rete fognaria concostosi: la portata dei temporali ha caratteristiche tropicali. La domenica di paura per ilannunciato in codice giallo e arancione si è tradotta in rovesci consistenti che hanno causato disagi e allagamenti di strade, garage, scantinati e cantine in diverse zone della città.