Livorno ricorda tragica alluvione | fiaccolata in memoria vittime

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di martedì 10 settembre 2024)inche l’ha colpita nella notte tra il 9 e 10 settembre 2017. Una tragedia in cui hanno perso la vita nove persone., sindaco Luca Salvetti,le suemartedì 10 settembre con una serie di appuntamenti “per non dimenticare il tragico evento nel quale hanno perso la vita 9 persone fra le quali un’intera famiglia”. Una tragedia che ha visto un processo che ha coinvolto l’allora sindaco Filippo Nogarin. La commemorazione è così articolata: ore 18.00 S. Messa alla Chiesa di N.S. di Lourdes in Collinaia. ore 19.