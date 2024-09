Lascia Ballando con le stelle va ad Amici Perdita choc per Milly Carlucci pubblico di sasso | Proprio tu no

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di martedì 10 settembre 2024) Le voci si moltiplicano, ma le conferme sono poche. Tuttavia, una certezza c’è: Samuel Peron non farà parte della prossima edizione dicon le. La notizia è stata ufficializzata da, che ha svelato sui social i nomi di tutti i maestri che vedremo in pista nel sabato sera di Rai 1, e tra questi mancaPeron. Un volto storico del programma, Samuel ha partecipato recentemente all’Isola dei Famosi, segnando così il suo passaggio a Mediaset. Questo cambiamento potrebbe influenzare il futuro professionale di Samuel Peron? Secondo indiscrezioni circolate nelle ultime ore, il ballerino potrebbe entrare a far parte del cast di24 come nuovo insegnante, prendendo il posto di Raimondo Todaro. Ma quanto c’è di vero in queste voci? Non sarebbe la prima volta che un maestro dicon lepassa ad