Italia da Bologna riparte il sogno Coppa Davis

(Di martedì 10 settembre 2024) Fare a meno di Jannik Sinner è davvero un atto doloroso, di questi tempi. Da quando - lo scorso 26 novembre - l’altoatesino ha regalato agli azzurri il punto decisivo per la secondadella nostra storia, infatti, il Paese e il mondo intero sono ai suoi piedi. Tuttavia, di tempo per festeggiare il suo secondo trionfo Slam arrivato domenica allo US Open, e il suo dominio oramai incontrastato nel ranking ATP, non ce n’è. Da mercoledì, infatti, capitan Filippo Volandri e la sua squadra sono chiamati a difendere l’Insalatiera a partire dal girone che - come dodici mesi fa - andrà in scena all’Unipol Arena di: le avversarie saranno quindi Brasile, Belgio e Olanda. Sinner, come prevedibile, sarà assente dopo le fatiche di Flushing Meadows, così come il numero 2 azzurro, Lorenzo Musetti.