FOTO – Inter annunciato il calciatore di agosto! Il capocannoniere

(Di martedì 10 settembre 2024) Poco fa l’ha pubblicato su X l’esito ufficiale del voto relativo almigliore di. Non poteva che essere ildella squadra. FENOMENO – Il mese diè finito e l’si trova in testa alla classifica con 7 punti ottenuti in 3 partite. Un pareggio con il Genoa e due vittorie con Lecce e Atalanta, segnando nelle ultime ben 6 gol e subendone 0. La squadra nerazzurra ha ricominciato a macinare gioco e spettacolo, dando conferme sulla nomea di favorita assoluta per la conquista dello Scudetto. Tra i migliori di questo primo periodo di gare c’è stato sicuramente Marcus Thuram. Infatti il club ha sancito il POTM dipoco fa, vale a dire il Player of the Month. Il primo @Pirelli #POTM va a MARCUS THURAM! ?? ? https://t.co/ZVcnjUZAhz#Forzapic.twitter.