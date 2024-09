Firenze ospita il mondo dell’aeronautica

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 10 settembre 2024) Quattro giorni nei qualidivente centro mondiale, con oltre mille esperti provenienti da 41 paesi. Fino al 13 settembre il Palazzo dei Congressi e il Palazzo degli Affarino il 34° Congresso Icas (Consiglio Internazionale delle Scienze Aeronautiche), che raccoglie le associazioni legate al volo di 30 Paesi nel. Nei giorni del Congresso vengono presentate le tecnologie aeronautiche più recenti, sia in ambito civile che in quello militare, ma anche la progettazione di prototipi di aerei, elicotteri e altri velivoli, con un risvolto green sulla ricerca ecosostenibile per il sistema aeronautico. Tra le varie attività, in particolare, si parla di progettazione di aeroplani alimentati ad idrogeno, così come di strutture adattive per i velivoli del futuro.