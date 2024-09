Enzo Paolo Turchi pronto ad entrare nella Casa del Grande Fratello | il clamoroso spoiler di Carmen Russo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 10 settembre 2024) Le voci che volevanocome nuovo concorrente delsi sono rincorse per mesi, senza mai trovare una conferma ufficiale. Ma ora, a mettere fine al mistero, ci ha pensato la moglie. Ospite del programma “Storie di Donne al Bivio” su Rai 2, la ballerina si è lasciata sfuggire una rivelazione che ha fatto subito il giro del web. Alla domanda diretta della giornalista Monica Setta sulla partecipazione del marito al reality,ha risposto: “Ancora no, stiamo preparando. Sono felicissima e anche preoccupata. Felice perché lui ci teneva molto, è una bella esperienza, poi lui l’ha vissuto vedendo me. Lui è molto entusiasta e molto carico e speriamo che vada tutto bene”. Una conferma che non lascia spazio a dubbi, e che ha mandato in visibilio i fan della coppia.