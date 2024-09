Ecco il rendimento dei Btp a 30 anni Perché oggi si è battuto il record di ordini

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 10 settembre 2024) Roma, 10 settembre 2024 – Il Mef ha comunicato i rendimenti della prima tranche del nuovo Btp a 30(scadenza 2054) da 8 miliardi di euro, emesso dal Tesoro tramite prestito sindacato. Il titolo di debito è stato collocato al prezzo di 99,789, corrispondente ad unlordo annuo all'emissione del 4,359%. E' quanto si legge in una nota secondo cui il regolamento dell'operazione è fissato per il 17 settembre. Con successivo comunicato, viene precisato, sarà specificata la composizione della domanda. Il titolo ha scadenza 1° ottobre 2054, godimento 17 settembre 2024, mentre il tasso annuo viene pagato in due cedole semestrali. Il collocamento è stato effettuato mediante sindacato di collocamento costituito da cinque lead manager, Barclays Bank Ireland PLC, Bnp Paribas, BofA Securities Europe S.A., Citibank Europe PLC e Société Générale Inv.