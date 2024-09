È l' autunno bellezza Sottocorona ci fa tremare | ecco il ritorno del forte maltempo

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 10 settembre 2024) Un meteo parecchio ballerino in questo inizio di settembre, con ilche non molla l'Italia. Paolo, esperto meteo di La7, si collega durante la puntata odierna di Omnibus e dà una visione generale del tempo sopra il nostro Paese: “Ancora presente sul medio-basso Adriatico lo strascico della perturbazione che ormai si è spostata verso est. Strascico ma c'è qualche temporale in questo momento, quindi non è che sia proprio nulla, sennò qualche nuvola c'è, in parte al sud ma niente di particolarmente minaccioso. Così come a ovest, da dove è arrivata questa perturbazione di ieri, c'è qualche zona nuvolosa ma niente di particolarmente minaccioso. Questo non ci deve rassicurare perché a volte queste perturbazioni si preannunciano largamente, a volte meno”.