Dall’utopia alla politica la complessità del Piano Draghi secondo Cangini

(Di martedì 10 settembre 2024) Sosteneva il filosofo liberale Karl Popper che il limite della Comunità europea è stato quello di aver “ceduto all’ingegneria utopistica“ dando di conseguenza vita ad un’Europa “non democratica”bensì “dogmatica”. Il rapporto sulla competitività presentato ieri a Bruxelles da Mariorappresenta il primo tentativo concreto di uscire dal dogmatismo per passare ad un approccio realista e pragmatico. Un approccio, detto con una parola antica oggi piuttosto screditata, “politico”. Allo stato, è ragionevole scommettere che non se ne farà nulla. Come dimostra la levata di scudi contro ildi ex alleati di governo come la Lega e il Movimento 5stelle, le forze populiste rappresentate nei parlamenti nazionali e nell’Europarlamento sono ferocemente contrarie a quella che considerano un’inutile cessione di sovranità alle strutture tecnocratiche di Bruxelles.