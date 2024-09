Dal design alla passerella | quanto costa organizzare una sfilata di moda?

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

(Di martedì 10 settembre 2024) Life&People.itunadi? Andy Warhol teorizzava che ogni essere umano, nel futuro, avrebbe avuto 15 minuti di notorietà . Un dato non scientifico che, tuttavia, contribuisce a sottolineare il valore effimero di un momento. Una decina di attimi che, in virtù della limitatezza, si arricchiscono di un significato vitale. Lo stesso concetto sottende le sfilate. Ogni stagione, i brand regalano al pubblico uno spettacolo di 15/20 minuti, in cui le arti (teatro, musica, cinema,) si fondono per dare vita ad una vetrina in movimento, fatta di abiti e accessori destinati a lasciare traccia nella storia e nella quotidianità . Le sfilate di, in pochi minuti, diventano sintesi ed esaltazione sublime di un lavoro complesso e dispendioso, non solo in termini di energie creative ma soprattutto in termini di investimento.