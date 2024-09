Bonelli Il Magnifico non si ferma più | anche la Marmolada che perde centimetri è colpa di Meloni

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 10 settembre 2024)“Il”, erede di Lorenzo, ormai non sipiù: se fosse per lui imputerebbe a Giorgiail mancato oro di Tamberi alle Olimpiadi o la fame nel mondo. E invece ha trovato un altro argomento, a lui più congeniale, e cioè il cambiamento climatico. Nei giorni scorsi ha detto che il governonon ha fatto nulla per contrastare l’estate più calda del secolo(!) e ieri si è ripetuto, accusa la premier di non fare nulla per la, chel’anno a causa del riscaldamento globale. Le parole di“Il” “Secondo quanto emerge dagli ultimi dati degli scienziati il ghiacciaio7 cm al giorno, un trend negativo preoccupante, che comporterebbe la dissoluzione dello stesso entro il 2040.