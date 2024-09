Antonio Tiberi | Al Giro 2025 spero in tanti km a cronometro Mondiale? Se Bennati mi chiama è un sogno

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 10 settembre 2024)è cresciuto pian piano, senza essere stato sfruttato nelle categorie giovanili. Da juniores, ad Harrogate 2019, diventa Campione del Mondo a. L’anno dopo il passaggio con la Colpack, formazione Under23 che negli anni ha sfornato grandi talenti. Passato nel 2021 professionista con la Trek (la stagione attuale perè la quinta da professionista a soli 23 anni, ndr),si mette subito in mostra per le sue grandi qualità di passista-scalatore. Dal giugno 2023 poi si accasa con la Bahrain Victorious, formazione con la quale ha sposato un grande progetto di crescita e ha trovato Damiano Caruso, amico e compagno (dormono anche in camera insieme nei ritiri e alle corse) fondamentale per il giovane laziale. Una sola vittoria, finora, da professionista, il 15 maggio 2022 aldi Ungheria, arrivo in salita, dove precede di 2” l’irlandese Dunbar.