Aggressione in discoteca a Roma tre giovani denunciati

(Di martedì 10 settembre 2024) Minacciati con un coltello e derubati di collane in oro, due ragazzi denunciano l’accaduto. Due ragazzi, rispettivamente di 17 e 19 anni, sono stati aggrediti e derubati in unain via Ostiense, a. Secondo la denuncia presentata, un gruppo di tre persone si sarebbe avvicinato ai, minacciandoli con un coltello per sottrarre loro due collane in oro. Sul posto sono intervenuti prontamente i Carabinieri del Nucleo Radiomobile, che hanno raccolto le descrizioni dei presunti aggressori e avviato le ricerche. Grazie alle indicazioni fornite dalle vittime, tre– due italiani e un cittadino egiziano – sono stati rintracciati nei pressi del locale. Trovati in possesso di un coltello e di una delle collane rubate, sono stati riconosciuti dalle vittime e successivamente