Traffico Roma del 09-09-2024 ore 09 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 9 settembre 2024) Luceverdedalla redazione Buongiorno Si pensi te ancora con difficoltà nella zona nord del raccordo anulare per una serie di incidenti cuori e tanti Dunque In entrambe le carreggiate la Cassia Veientana e l’uscita della centrale del latte poi altre cose in carreggiata interna tra la Prenestina e l’abbia abbiamo code anche sulla diramazione dinord tra Castelnuovo di Porto è il raccordo con ripercussioni sulla via Salaria code anche in tangenziale Tra laL’Aquila e la Tiburtina e poi a seguire dalla Nomentana a via dei Campi Sportivi direzione Stadio Olimpico anche in carreggiata opposta verso San Giovanni tra la galleria Giovanni XXIII e lascia l’aria sul tratto Urbano della A24 lunghe code dal raccordo alla tangenziale via Pontina per un precedente incidente Code in direzione die tra Castelno e il raccordo anulare Ma anche in direzione di Pomezia tra il bivio ...