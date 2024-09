Sumerian Six la recensione | stealth game fallace

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di lunedì 9 settembre 2024) Il ritorno dei mitici giochi PC dei primi anni Duemila, con un importante numero di vecchie saghe, è stata una costante negli ultimi anni. Le operazioni nostalgia si susseguono incessanti e, in un buon numero di occasioni, portano risultati sorprendenti. Recentemente è stato il caso di Age of Mythology: Retold, RTS a dir poco “divino”. Guardando invece ai tattici in tempo reale, anni fa è toccato a Desperados III, terzo capitolo di una saga nata nel 2001. A breve sarà la volta di Commandos Origins ma, nel frattempo, possiamo gustarciSix. Sviluppato da Artificer e pubblicato da Devolver Digital, è uscito da poco su Steam dopo la sua comparsa nel contesto del più recente PC Gaming Show. Naturalmente non poteva esimersi dal trattare un tema perfetto per i tattici in tempo reale: la Seconda guerra mondiale e la minaccia nazista.