Shipping Msc svela la futura rete autonoma East West

(Di lunedì 9 settembre 2024) Msc ha presentato la nuovadi trasporto che sostituirà l'attuale accordo 2M VSA (Vessel Sharing Agreement) che la compagnia ha attualmente con Maersk per i traffici. A partire da febbraio 2025, MSC offrirà dunque unaindipendente, competitiva e completa, che includerà 5 traffici con 34 rotte, includendo 7 rotte per Asia-Nord Europa, 6 rotte per Asia-Mediterraneo, 4 rotte per Asia-Nord America Costa Ovest, 6 rotte per Asia-Nord America Costa Est e 11 rotte per latransatlantica. Possibilità di servizi settimanali via Suez con oltre 1.900 coppie di porti diretti o via Capo di Buona Speranza con oltre 1.800 coppie di porti diretti. "Siamo lieti di rivelare la nostrache sarà disponibile per tutti i clienti - ha detto Soren Toft, ceo di Msc MediterraneanCompany -.