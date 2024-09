Sangiuliano con la moglie in un eremo Preghiere coi frati per scordare Boccia

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di lunedì 9 settembre 2024) Emergono nuovi dettagli relativi al caso, in particolare sulle mosse dell'ormai ex ministro della Cultura prima della presentazione della lettera di dimissioni, questa volta irrevocabili.ha scelto il silenzio e la preghiera per dimenticare la bufera relativa alle dichiarazioni della sua ex amante e mancata consulente Maria Rosaria. Una visita privata durata circa due ore, raccolti in preghiera davanti alla Grotta della Natività , lui e lei da soli, Gennaroe suaFederica Corsini, nel cuore del santuario francescano di Greccio, dove - riporta Il Corriere della Sera - secondo la tradizione il Santo d’Assisi celebrò la prima rievocazione, con personaggi viventi, della nascita del Cristo nella notte di Natale del 1223.