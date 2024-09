Rovino le nozze a pagamento… comincia per gioco diventa un lavoro

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di lunedì 9 settembre 2024) Ha tantissime richieste una persona che come professione fa il “distruttore di matrimoni”, per soldi prende calci e pugni Il giorno più bello della vita che, all’improvviso,un vero incubo. E a farlore tale ci penso un uomo che si chiama Ernesto che viene invitato ai matrimoni per far sì che venga annullato e distrutto. Uno scherzo? No, un. Una persona viene chiamato per distruggere matrimoni e lo fa a pagamento (Ansa Foto) Cityrumors.itInizialmente, detta così, può sembrare uno scherzo di pessimo gusto, ma in realtà esiste davvero una persona che va ai matrimoni e tenta in ogni modo di distruggerlo, fino ad annullarlo in maniera definitiva. Lui si chiama Ernesto e fa questo di. Una vera professione che sta letteralmente impazzando prima sul web, ma da qualche tempo nella vita reale.