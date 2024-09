Promozione allenatore atterra avversario lanciato a rete | espulso VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 9 settembre 2024) E’ diventato virale nel giro di pochi minuti ilche mostra quanto accaduto nella partita ditoscana tra Pontassieve e Subbiano. Un attaccante della squadra di casa era infattie si apprestava a trovarsi a tu per tu col portiere quando ha subito un fallo ed è finito per terra. Ebbene a stenderlo è stato Alessio Guidotti, 43 anni, tecnico della squadra ospite. Immediato il cartellino rosso sventolato dall’arbitro, cui seguirà verosimilmente una lunga squalifica. Immediatamente i giocatori del Pontassieve sono accorsi a muso duro con l’, in un misto tra rabbia e incredulità per quanto accaduto, ma la gara è ripresa e si è conclusa sullo 0-0. Poco dopo sono arrivate sia le scuse di Guidotti che del Subbiano.