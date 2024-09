Perché Pedro Almodóvar ha conquistato Venezia con il suo nuovo film

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di lunedì 9 settembre 2024), uno dei registi più influenti e amati del cinema contemporaneo, è tornato sotto i riflettori internazionali con la presentazione del suoal prestigioso Festival del Cinema di. L’opera, come sempre accade con le sue produzioni, ha suscitato grande interesse tra critici e pubblico, confermando ancora una volta la capacità del regista di toccare temi universali con una sensibilità unica. La 81ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica disi è conclusa lo scorso sabato 7 settembre. In occasione della giornata conclusiva, sono stati assegnati i premi, tra cui l’ambito Leone d’Oro. La giuria, presieduta da Isabelle Huppert, ha conferito il riconoscimento a La stanza accanto (The Room Next Door) di