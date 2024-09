Paralimpiadi Parigi 2024 Pancalli | Siamo andati oltre quello che avevamo immaginato

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 9 settembre 2024) Luca, presidente del Comitato Italiano Paralimpico, ha fatto un bilancio delledia Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1: “che immaginavamo, ma chemesso nell’obiettivo, sia per il numero di medaglie che nella posizione nel medagliere. E’ la dimostrazione che nel nostro Paese si lavora bene. Difficile scegliere una medaglia che mi ha emozionato più delle altre. Posso dire che mi hanno colpito due storie: la caduta di Ambra Sabatini e il bronzo tolto a Giacomo Perini per una disattenzione“.ha poi proseguito: “Come si fa a non essere felici? Riprendersi la vita attraverso lo sport, dopo aver vissuto cose ben più gravi, ed essere trattati con normalità da campioni. La felicità dei ragazzi è dovuta al fatto che hanno avuto un’opportunità e l’hanno saputa sfruttare sul palcoscenico più ambito.