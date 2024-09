Lo sciamano Penna resuscita il paese di Chiani

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di lunedì 9 settembre 2024) Bella serata ieri sera al circolo Oasi di. Nonostante un violento temporale la sala si è riempita e subito scaldata alle battute di Santi Cherubini, il, che anche questa volta non ha deluso. Ha ricordato tutti i personaggi che hanno popolato la località di, dove vive, creando ilarità ma anche nostalgia per un periodo che ci sembra sempre più lontano. Un periodo dove i rapporti erano veri, sanguigni, pieni di umanità. Molti personaggi non ci sono più ma illi ha resi ancora attuali, facendo loro un vero omaggio, perché la dimenticanza è una sciagura mentre la memoria è una forma di riscatto. Naturalmente non sono mancati momenti di pura ilarità come quando ha parlato del puzzo che aleggia in quelle zone e l’assunzione dei famosi annusatori che lui denuncia essere pagati “profumatamente” (Guarda video).