LIVE Israele-Italia 0-2 Nations League calcio in DIRETTA | annullato il tris a Tonali!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 9 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA87? A terra Jaber, contrasto duro con Rétegui. Nel proseguo ammonito per proteste Ben Shimon. 84? Spalletti pesca ancora dalla panchina e inserisce Rétegui per Kean. Dentro anche Zaccagni al posto di Ricci, una delle note liete di questa pausa nazionale azzurra. 82? Squadre lunghe, tanto spazio per l’in ripartenza. Kean punta l’uomo dalla sinistra, entra in area e perde l’equilibrio. Evapora l’opportunità azzurra. 81? Brescianini onnipresente! Lotta, strappa palla ai 20 metri e viene steso in area: tutto regolare per Kruzliak. 78? Spunto centrale di Brescianini che coinvolge Cambiaso, cross debole dalla destra in area, rispedito al mittente. 77? David per Abada la mossa di Ben Shimon che passa al 4-2-3-1. 76? Nulla di fatto ild’angolo appena battuto da. Frattesi subisce fallo e l’respira.