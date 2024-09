La carica dei seimila Maratona Alzheimer 21 chilometri di solidarietà

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 9 settembre 2024) C’è stata la corsa, certo, la mezzacompetitiva legata al circuito Fidal che da Cesena ha portato gli atleti fino a Cesenatico, fermando il cronometro, per i migliori, sotto l’ora e dieci minuti. Complimenti, dovuti e meritati. Ma il racconto della giornata di ieri dedicata alla raccolta fondi per la lotta all’e alle malattie neurodegenerative deve iniziare da davanti allo stadio Manuzzi, una manciata di minuti prima delle 8.30, orario designato per la partenza della ‘Grande Marcia’ non competitiva, che ha raccolto tantissime adesioni, 6mila, un migliaio in più rispetto allo scorso anno. C’è la musica, si balla, si applaudono i partecipanti alla mezzache sfilano in parata andando a tutta verso il mare e ci si guarda intorno. Intorno c’è un fiume di magliette verdi, quelle create ad hoc per l’occasione e griffate col logo dell’evento.