Jovanotti | In questi due anni tutti noi suoi amici e colleghi abbiamo rispettato l’eremitaggio di Luca Carboni per prendersi cura della malattia

(Di lunedì 9 settembre 2024) Ha creato una ondata di affetto e vicinanzacon l’intervista sincera e diretta al CorriereSera in cui ha spiegato il motivosua lunga assenza sulle scene a causa di un brutto tumore dal quale è riuscito a guarire. Ora è tempo di mostra a Bologna, di riprendere in mano le canzoni e, chissà, di tornare in tour. Tra gliche hanno abbracciatoanche. “Un paio difa all’inizio del 2022 con– ha scritto l’artista – ci siamo detti ‘oh quest’anno a dicembre sono 30dal nostro tour1992 perché non facciamo qualcosa per festeggiare?’ poi la vita ha preso una piega cheNiente, non si è potuto fare ( io devo dire che sono sempre un po’ restio rispetto alle ricorrenze, il passato è passato, è un mio limite, ma quel tour mamma mia pere per me è stato indimenticabile)”.