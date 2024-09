Infortunio in allenamento e lungo stop | salta anche Milan-Napoli

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 9 settembre 2024) La sosta delle Nazionali colpisce ancora e lascia una brutta cicatrice:in, salteràAlla prima sosta stagionale per gli impegni delle Nazionali arrivano inevitabilmentei primiper. La grande paura degli allenatori di club è proprio la finestra dedicata agli incontri internazionale, quando il ritmo di allenamenti e partite si alza e si gioca in maniera molto ravvicinata, stressando il corpocon viaggi piuttosto lunghi. A volte trans-oceanici. Dopo qualche ora di ansia, è arrivato il responso che il mister sperava non arrivasse: tre mesi di, con ritorno sotto Natale. L’è piuttosto importante ed è avvenuto durante l’con la Nazionale. Ora il rientro in Italia, ma vederlo presto in campo sarà certamente impossibile.