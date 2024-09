Il rapporto di Mario Draghi sulla competitività dell’Europa

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di lunedì 9 settembre 2024) Oggi l’ex presidente del Consiglio italiano ed ex capo della Bcepresenta a Bruxelles il suo attesissimo report di quattrocento pagine, insieme alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Il documento, già anticipato all’Europarlamento il 4 settembre ai rappresentanti diplomatici dei Paesi membri e ai capigruppo parlamentari, ha ottenuto l’appoggio dei principali partiti. E contiene – di fatto – le idee su come l’Europa può evitare il declino e iniziare a competere in modo più efficace contro Stati Uniti e Cina. Il testo si sviluppa in cinque macro-capitoli: produttività, riduzione delle dipendenze, clima, inclusione sociale e ricette per i singoli settoribase dei dieci principali dossier economici che riguardano l’Europa.