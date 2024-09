Il centrodestra e la Manovra da vacche magre | Quel poco che c’è andrà a famiglie giovani e imprese Bonus? Dimenticateli

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 9 settembre 2024) Un vertice con tutti i leader dei partiti di governo per fare il punto sulle grandi partite economiche dell’autunno. Oggi a Palazzo Chigi la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha visto i vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani, il leader di Noi Moderati Maurizio Lupi e il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti. Al centro della discussione, secondo quanto fatto sapere in una nota congiunta del, la Legge di Bilancio per il 2025 e il Piano strutturale di medio termine, previsto dalla riforma delle regole del Patto di stabilità e crescita, che l’Italia dovrà presentare alla Commissione europea entro il prossimo 20 settembre. Il ministro Giorgetti, recita il resoconto ufficiale, ha illustrato agli altri leader la situazione dei conti pubblici italiani e le nuove procedure di bilancio da seguire alla luce del nuovo Patto di stabilità. Poi il confronto politico.