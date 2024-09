Gratta e vinci clamorosa scoperta | il web ha una marcia in più

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di lunedì 9 settembre 2024), questa è una di quelle scoperte che cambiano davvero la vita: è successo per davvero, incredibile. Corre veloce, il web. Corre alla velocità della luce. E, con esso, le notizie che ogni giorno circolano tra i milioni di siti che compongono quello spazio virtuale per noi divenuto ormai vitale. E non mente mai. Ha unain più, insomma, mettiamola così. Incredibileta a Forlì (Instagram) – Ilveggente.itNe è la prova il fatto che, nei giorni scorsi, un bar tabacchi di Forlì abbia scoperto da Internet e non da altre “fonti” che all’interno dell’attività era accaduto qualcosa di pazzesco. Iniziamo col dire che siamo in via Seganti, all’altezza della rotonda con viale Roma. Il bar si chiama Allangolo e nessuno immaginava, fino a qualche ora fa, che tra quelle mura fosse successa una di quelle cose che non capitano di certo tutti i giorni.